Russie : un lac de Sibérie au cœur de toutes les curiosités

Sur Instagram, tout le monde en parle. Tellement ce lac reflète les magnifiques eaux turquoises des Maldives. Ce dernier est même devenu le lieu phare des mariés, des adeptes de yoga ou de bikini pour faire de belles photos souvenirs. Mais en réalité, ce lac sert de décharge à la centrale thermique de Novossibirsk. Son eau est polluée et la baignade y est interdite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.