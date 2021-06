Rwanda, le pays des merveilles

Une forêt équatoriale qui plonge dans des eaux presque vierges de toute présence humaine, c'est le Kivu au cœur de la région des grands lacs africains. Autrefois, les explorateurs Stanley et Livingstone comprirent que les sources du Nil ne s'y trouvaient pas. Mais 150 ans plus tard, le Rwanda sait que ce patrimoine naturel est une richesse incomparable. Depuis peu, tout est fait pour attirer les visiteurs. Au détour des criques, quelques lieux de villégiature paradisiaques font peu à peu leur apparition, tel un hôtel cinq étoiles bâti à flanc de colline et ouvert depuis seulement six mois. Un héliport attend les clients les plus fortunés, ainsi que des prestations de haut standing. Le confort est de classe internationale, mais avec une exigence : que l'impact de ces nouveaux sites balnéaires soit le plus faible possible. Le tourisme est une manne pour le pays. Le long de la frontière tanzanienne, on essaie de développer une activité, le safari dont les champions sont plutôt les Kényans, les Sud-Africains d'habitude. L'Akagera, l'un des plus anciens parcs nationaux d'Afrique avait été laissé à l'abandon au moment du génocide. Aujourd'hui, c'est 1 200 km² de territoire dévolus à la faune sauvage sont en train de revivre.