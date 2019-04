Le Rwanda se remémore le génocide de 1994

En 1994, 800 000 Tutsis avaient été massacrés en trois mois par les Hutus. Ce 7 avril 2019, le Rwanda commémore le 25ème anniversaire de ce génocide. Et Emmanuel Macron était le grand absent de cette cérémonie. Il a été représenté par le député La République en Marche Hervé Berville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.