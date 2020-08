Sable ou galets : quelle plage choisir sur la Côte d'Azur ?

Plage de sable ou de galets, c'est l'éternel débat qui divise les familles dans le choix des destinations de vacances. Modeler les grains pour construire des châteaux ou sentir leur chaleur envelopper ses orteils, force est de constater que le sable a la cote. Propre, pratique, massage des pieds... les amateurs de galets ont, eux aussi, des arguments de taille. La Côte d'Azur offre ces deux options et le changement de décor s'explique par les fleuves côtiers qui façonnent les plages.