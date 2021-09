Sacré "plus beau village de France", Polignac en a rêvé pendant des années

Malgré une forteresse jugée sur une butte volcanique et un village hors du temps, il a fallu dix ans de combat et deux tentatives pour que Polignac soit sacré "plus beau village de France". Une bataille que le maire Jean-Paul Vigouroux a menée pour façonner l'image médiévale de la ville. Pas de compteur électrique apparent, obligation d'avoir des fenêtres verticales, un habitant a dû réaménager sa façade. Le critère est très strict au niveau du fleurissement. Pas de bac, pas de pesticide, les fleurs doivent être plantées à même le sol. Le budget des aménagements s'élève à deux millions d'euros. La communauté d'agglomération a privilégié Polignac pour les investissements, notamment pour enterrer les poubelles. Le village a misé sur son principal atout : sa forteresse du XIe siècle. Mais le monument en lui-même ne suffit pas. Il a fallu mettre en place une trentaine d'animations. Dernier point crucial : la présence de commerces qui participent à l'atmosphère authentique. Une savonnerie artisanale et un artisan d'art passionné par le savoir-faire médiéval. Dix ans d'effort et de sacrifice qui devraient être récompensés. Les villages qui ont reçu le label ont vu leur fréquentation touristique augmenter de 30%.