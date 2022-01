Sacs en toile : sont-ils vraiment écolos ?

À chaque tote bag sa fonction. Ses sacs en tissu ont envahi les placards de Laure. Aujourd'hui, elle en a toute une collection qu'elle a commencée sans vraiment s'en rendre compte. Comme elle, nombreux l'ont adopté. Depuis l'interdiction du sac en plastique jetable en 2015, il est apparu comme LA solution idéale. Mais est-il réellement écologique ? Ce n'est pas si sûr. Une étude danoise a montré que pour ne pas avoir d'impact sur l'environnement, un tote bag devait être utilisé 7 000 fois. Ce qui revient à le porter une fois par jour, tous les jours, pendant plus de 19 ans. En cause, les ressources utilisées pour leur fabrication, dont le coton, qui sont très énergivores. Pour limiter ses conséquences écologiques, il faudrait que les consommateurs privilégient la réutilisation d'un seul et même tote bag. Mais les marques, elles, ont intérêt à nous en distribuer encore et encore. Autre problème : les tote bags floqués avec des encres synthétiques sont impossibles à recycler. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Basma, E. Fourny