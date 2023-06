Sacs plastiques : ce qu'il reste à faire

S'il y a un combat que nous avons presque gagné, c’est celui des sachets plastiques. Ils ont disparu des caisses des grandes surfaces et des rayons fruits et légumes, il y a six ans, remplacés par ces petits sachets en kraft et nous avons survécu. Au marché, on en croise encore pas mal, mais certains clients font l’effort de les rapporter à chaque fois. Mais il y a un autre emballage plastique dont le boucher ne peut pas se passer le papier film. Et ce papier-là ne se recycle pas. Dans les rayons des supermarchés, le plastique est encore partout. Mais il faut avouer que les industriels redoublent d’inventivité. Nous avons trouvé de la lessive en feuille hydrosoluble, du beurre dans du carton, et un déodorant entouré de carton lui aussi qu’on pousse comme la glace de notre enfance. Mais seriez-vous prêt à changer vos habitudes ? Le grand chantier se situe toujours au rayon yaourt, il est recommandé de les jeter au bac de tri, mais ensuite nettoyer, broyé, réduit en granulés et transformé en un autre objet de moindre qualité : un pot de fleur ou un cintre par exemple. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, D. Salmon, J. L. Perez