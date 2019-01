Sahara : un train pas comme les autres

Reliant deux régions mauritaniennes, le train du Sahara est le plus long et le plus lourd du monde. Depuis 55 ans sur une ligne de 700 kilomètres, un seul trajet, une seule gare de chargement. Il transporte du minerai de fer, en empruntant une voie ferrée unique, que les touristes peuvent désormais découvrir. Un des rares pays dans le Sahel, où le tourisme reprend enfin un peu de couleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.