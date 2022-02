Sahel : 40 djihadistes tués par des soldats français

Les attentats terroristes coordonnés ont eu lieu en milieu de semaine dans le Parc National du W, au nord du Bénin. Trois attaques à la bombe artisanale qui ont fait neuf morts, dont un ancien militaire français et douze blessés. Les soldats français ont riposté au Burkina Faso, l'un des cinq pays du G5 Sahel, partenaire de l'opération militaire Barkhane. Quelques heures seulement après les attentats, des djihadistes y ont été repérés. Un drone français a d'abord visé des terroristes à moto, tuant une dizaine d'entre eux. Puis, des Mirages 2000 ont effectué des frappes, parvenant cette fois à neutraliser une trentaine de djihadistes. Cette riposte intervient dans un contexte bien particulier, car la fin de l'opération Barkhane est imminente. La France et ses partenaires européens de l'opération Takuba devraient progressivement quitter le Mali, sans toutefois abandonner totalement le Sahel. Au Mali et au Burkin Faso, la présence française est de plus en plus mal acceptée. TF1 | Reportage T. Malandrin, C. Chevreton