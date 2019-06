Saint-Denis : des mères de famille unies contre la drogue

Depuis un mois, chaque matin, à Saint-Denis, des mères instaurent une protection symbolique autour des écoles de leurs enfants et se donnent rendez-vous pour former une chaîne humaine. Pour cause, les dealers n'hésitent plus à entrer dans des établissements scolaires, comme ce qui s'est passé le 13 mai 2019. Dans cette commune, les lieux de trafic de drogue prolifèrent sur les boulevards, les places, et autour des écoles. Le maire en appelle aux autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.