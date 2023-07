Saint-Denis : un été pour tous

Le soleil, l'eau, le stade de Saint-Denis a pris des allures de plages ce week-end. Des enfants et des dizaines de parents sont présents. Parmi eux, Ibrahima a tout prévu pour ne rien rater de l'événement. Une chance pour son fils, car dans le pays, un enfant sur dix ne part pas en vacances. L'association 7 Dreams, fondée il y a trois ans à Saint-Denis, a un objectif : "Aider les personnes qui habitent dans des quartiers qui n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances, de profiter des activités avec de l'eau et des activités sportives", explique Nabil Bouayoune, coprésident de l'association. L'entrée est gratuite et ouverte à tous, l'occasion d'entretenir le lien et de lutter contre l'isolement. L'enjeu est aussi d'associer les jeunes de la ville au prochain grand événement sportif, les Jeux de Paris 2024. Les 30 bénévoles donnent rendez-vous aux enfants le mois prochain pour un nouveau week-end les pieds dans l'eau. TF1 | Reportage J. Maviert, F. Amzel