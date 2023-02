Saint-Étienne : le roi de la pizza était un parrain de la mafia

C'est la fin de seize ans de cavale pour ce tueur italien, ici au commissariat de Saint-Étienne, ce jeudi. Edgardo Grecko, 63 ans, est interpellé à une heure du matin à la sortie de son travail. Une pizzeria où il était chef cuisinier depuis près de sept ans, sans susciter aucun soupçon. Monsieur Dimitrio, comme il se faisait appeler à Saint-Étienne, ne parlait jamais de son passé. Et pour cause voici son avis de recherche internationale : membre de la mafia calabraise, il avait tué deux rivaux et dissous leurs corps dans de l'acide il y a 23 ans. En fuite depuis 2006, il s'était installé dans ce quartier de Saint-Étienne en 2015. Un homme tranquille, et apprécié de tous les commerçants. C’est cette photo qui le trahit. Le tueur la publie il y a sept ans dans les réseaux sociaux pour célébrer l’ouverture de son premier restaurant au pays. Il est aussitôt identifié par la police italienne grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, interpole se met sur sa piste. Nous avons pu parler à l’enquêteur italien, qui vient de le confronter à son passé. Le tueur malade n’a pas résisté. Il avait vécu auparavant en Allemagne et en Autriche. Il rejoindra bientôt sa région natale, la Calabre en Italie, où il doit purger une peine de prison à perpétuité. Ces ex-compagnons de cellule ont d’ailleurs toujours rendu hommage à ses talents de cuisinier. TF1 | Reportage B. Christal, C. Gerbelot