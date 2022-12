Saint-Jacques : comment reconnaître les vraies

Les poissonniers et les industriels ont bien compris qu'on s'arrache les coquilles Saint-Jacques pendant les fêtes. On en trouve à tous les prix. Elles peuvent être entières ou décortiquées, les vraies coquilles Saint-Jacques, mais il y a aussi des pétoncles. N'importe quel coquillage, ou presque, peut être appelé Saint-Jacques. Alors comment s'y retrouver ? À quels indices se fier pour éviter les déconvenues et bien les choisir ? À Port-en-Bessin-Huppain (Calvados), et ses équipiers le précieux coquillage à l'aide de grosses poches que l'on des dragues. La pêche est rapide, parce que chaque bateau n'a qu'une heure et demie pour pêcher. Le but est de ne pas épuiser les ressources. Une fois à bord des bateaux, les coquillages doivent être triés. Les plus petites doivent être remises à l'eau. Au pays, la pêche de la Saint-Jacques est très réglementée. Et ça marche, grâce aux efforts des pêcheurs, cette année, 105 000 tonnes de coquilles sont disponibles en Normandie. C'est six fois plus qu'il y a 20 ans. Parmi elles, certaines sont Label Rouge, et leurs critères sont plus exigeants. L'objectif de ce label est d'aider les consommateurs à s'y retrouver. TF1 | Reportage L. Deschâteaux, M. Simon-Le Gall