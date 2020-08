Saint-Marcel-lès-Annonay théâtre d'un incendie

En Ardèche, aux alentours de la commune de Saint-Marcel-lès-Annonay, un incendie s'est déclaré ce samedi. Près de 65 hectares de forêt se sont embrasés, poussant une vingtaine de riverains à quitter leur domicile. Ce dimanche, 40 des 250 pompiers mobilisés sont encore sur le terrain. Ils craignent un nouveau départ de feu en raison de la chaleur et de la sécheresse. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste indéterminée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.