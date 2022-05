Saint-Raphaël : le cuisinier rattrapé par son passé mafieux

Dans ce restaurant chic de la Côte d'Azur, au 1er étage d'un hôtel cinq étoiles, il était réputé pour son poulpe. Il cuisinait ses pâtes carbonara dans la pure tradition napolitaine. Mais pourquoi le chef italien de l'Alberto utilisait-il deux noms : Antonio Cuozzo Nasti et Nunzio Palumbo ? Ses voisins ont eu la réponse le 3 mai dernier quand des policiers français et italiens sont venus frapper à sa porte. L'homme de 56 ans est un mafieux en cavale depuis huit ans. Personne ne l'avait vu venir. Loin de cette vie paisible, il était en fait proche d'un clan de la Camora dirigé par un puissant mafieux Francesco Mallardo. Au sud de Naples, ils faisaient partie d'un groupe criminel, qui par leurs actions très violentes, controlent le territoire. Son fait d'armes, un braquage à main armée en 2012. L'arrestation avait fait du bruit. Antonio Cuozzo Nasti, de son vrai nom, est condamné à seize ans de prison pour vol, recel et détention d'armes illégale. Mais au bout de deux ans, il s'enfuit. La police perd sa trace. Il réapparaît furtivement dans plusieurs pays européens, en Allemagne, au Royaume-Uni. Puis grâce à un dispositif d'écoute, il est localisé en France. Les enquêteurs remontent finalement jusqu'à Saint-Raphaël et au restaurant l'Alberto. Après tant d'années, l'ancien mafieux a l'esprit si tranquille qu'il va poser dans une gazette locale. Dans trois jours, il passera devant le tribunal d'Aix-en-Provence, qui doit décider s'il sera extradé vers l'Italie. TF1 | Reportage M. Guiheux, V. Capus, F. Jolfre