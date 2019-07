Saint-Sorlin-d'Arves : l'église sera rénovée dès 2020

A Saint-Sorlin-d'Arves, en Savoie, il ne sera bientôt plus possible d'admirer les peintures du 17ème siècle dans l'église de la commune. Pour cause, les murs du monument sont rongés par l'humidité. La rénovation de la toiture est désormais une priorité pour les élus. Toutefois, 200 000 euros sont nécessaires pour les travaux. Fiers d'avoir été sélectionnés, les habitants se mobilisent pour la nouvelle édition du loto du patrimoine. Le chantier débutera dès 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.