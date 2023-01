Saint-Sylvestre : Sprint final

Tous les retardataires sont là, réunis au même endroit, au meilleur endroit certainement, pour improviser un menu du réveillon. Les clients sont prêts à se laisser tenter par toutes les saveurs. Même crier, pour les vendeurs, n’est plus forcément nécessaire. Pour tout vendre, il faut d’abord mieux organiser son étal, et cela commence au petit matin. Il est six heures, Isabelle met en avant les indispensables du réveillon, langoustes, homards évidemment, mais aussi la noix de Saint-Jacques. Et sur les étales, il y en a pour tous les budgets. Encore faut-il qu’il en reste, car quelques heures plus tard, en fin de matinée, il n’y a plus de fruits de mer. Au rayon fromages, ils sont aussi nombreux à vouloir se faire plaisir. Quel que soit le prix du repas, tous les clients croisés ce samedi matin sont repartis avec le sourire, et un menu du réveillon prêt à être cuisiné. TF1 | Reportage P. Corrieu, C. Blancard