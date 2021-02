Saint-Valentin : des chansons à la place des bouquets de fleurs

Daniel est un livreur d'un nouveau genre. Ce dimanche matin, c'est à Faches-Thumesnil qu'il livre ses surprises. "Je livre des chansons comme on livre un bouquet de fleurs", a-t-il affirmé. "La bohème", de Charles Aznavour, est arrivée à bon port pour un couple, marié samedi. "C'est original, c'est chouette, c'est sympa", a confié la mariée. Un plaisir partagé par les chanteurs. Six chanteurs arpentent ce dimanche les rues de la commune pour livrer des messages d'amour aux couples, mais pas seulement. Esteban, par exemple, livre une chanson à Anne, de la part de sa voisine : "Week-end à Rome" d'Etienne Daho. Et à chaque fois, c'est la même émotion. Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, 75 chansons seront livrées. Il s'agit d'une initiative de la mairie de Faches-Thumesnil, qui prend en charge tous les frais. L'objectif est de faire vivre le monde de la culture, à l'arrêt à cause de l'épidémie. Et pour terminer la matinée, Christelle a interprété Jacques Brel.