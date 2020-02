Saint-Valentin : pourquoi les livreurs de repas à domicile appellent au boycott de Deliveroo

Les livreurs de repas à domicile n'ont pas choisi la date de leur grève au hasard. En ce soir de la Saint-Valentin, les commandes font traditionnellement un bond de 40%. Ils ont donc organisé ce vendredi le blocage d'une des plus grandes cuisines de la région parisienne, et dénoncent des conditions de travail de plus en plus précaires. Pour comprendre cette précarité, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.