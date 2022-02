Saint-Valentin : un cri d'amour

Dans les rues, flotte un doux parfum d'amour, déambulent d'étranges personnages qui jouent les cupidons. Les messages ne sont pas signés Shakespeare ou Molière, mais bien des habitants de Rambouillet (Yvelines). "L'amour est bien la plus noble défaillance de l'intelligence", écrit Laurence. Depuis deux semaines, ils laissent parler leur imagination et déposent leurs petits mots anonymes dans des boîtes aux lettres. Puis des comédiens se les approprient à leurs manières. "Tout le monde est aspiré par l'amour, du plus petit au plus grand. Parce qu'on a tous la capacité d'écrire des poèmes quand on aime", lance l'un d'entre eux. Amour ou amitié, humour ou plutôt poésie, au total, plus de 300 messages ont été écrits, puis criés ou sinon épinglés. Puisque l'amour n'a pas d'âge, Lauria et Violette ont elles aussi leurs messages à faire passer. La première a essayé d'écrire un message qui fait des petites rimes. L'autre fillette, elle, le fait pour sa maman. TF1 | Reportage C. Ebrel, N. Clerc