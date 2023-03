Sainte-Soline : qui sont les ultra-violents ?

Le samedi 25 mars, des gendarmes surpris filment les pierres et les cocktails molotov qui s'abattent sur leur véhicule. Des casseurs attaquent sans relâche. Face aux forces de l’ordre, ce ne sont plus des manifestants en colère, mais des commandos venus pour se battre. Les mêmes qui perturbent désormais tous les cortèges, à Sainte-Soline, comme à Paris. Plus surprenant encore, ces groupuscules peuvent être transfrontaliers. Venus de toute l’Europe, on trouve partout ce type de casseur, peu importe la cause. En Allemagne, par exemple, pour manifester contre un projet de mine à ciel ouvert, ou aux Pays-Bas pour protester contre un couvre-feu. Grâce à Internet, désormais, ils se coordonnent et organisent leurs déplacements. Au lendemain des affrontements dans les Deux-Sèvres, les militants pacifistes semblent avoir du mal à condamner la violence des ultras. Les organisateurs, laissent-ils délibérément agir les casseurs ? Non, répondent les élus du Gauches présents sur place, pour qui le seul responsable, c’est le dispositif policier. Le dimanche 26 mars, un manifestant victime d’un traumatisme crânien est entre la vie et la mort, 47 gendarmes ont été blessés, dont deux grièvement. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Abel, N. Hesse