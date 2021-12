Saison hivernale : circulation difficile sur les routes et les autoroutes

Autoroute A89 entre Lyon et Clermont-Ferrand. À 800 mètres d'altitude et avec une bonne accumulation de neige, un camion s'est mis en travers dans la montée du col de Servières. Un dépannage parmi d'autres. Par précaution, la gendarmerie a préféré ranger sur le côté, cars et autobus. Les véhicules légers continuent de circuler tant bien que mal. Ici, dans le sens opposé, la circulation est en partie interrompue en fin de matinée dans la direction de Lyon. Les caméras de surveillance des autoroutes ont confirmé les prévisions. Nous sommes sur l'A89, mais aussi sur l'A40, quelque part du côté de Bourgoin-Jallieu. Depuis la route, les conditions semblent bien plus compliquées. Les chasse-neiges sont entrés en action comme sur l'A40, à l'est de Lyon. Mêmes conditions sur le réseau secondaire. Et parce qu'on est dimanche, il y a peu ou pas de camions sur les autoroutes comme sur les routes, ce qui facilite les opérations de déneigement. Et si les routes sont à peu près dégagées, la neige qui continue de tomber impose toujours certaines corvées. TF1 | Reportage L. Hauben, C. Blampain, E. Vinzent