Saisonniers : les mal-logés de la montagne

En 2015, le département des Hautes-Alpes a mené une étude sur les logements de saisonniers de neuf stations. Bilan, près de la moitié des employés n'étaient pas satisfaits. Certains travailleurs se retrouvent dans des logements parfois vétustes. Sur une vidéo tournée l'hiver dernier à Tignes, l'un d'eux présente son appartement, qui comporte des problèmes d'isolation. Les communes et les professionnels ont donc cherché des solutions. À Orcières par exemple, 27 appartements ont été rénovés et sont loués à dix ou douze euros le mètre carré.