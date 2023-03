Saisonniers : tous les moyens sont bons pour recruter

Depuis une semaine, Mathieu Carmand a repris le chemin du travail, un mois avant l'ouverture du camping. Il est déjà au milieu des mobil-homes, affecté à l'entretien des espaces verts. Il travaille comme saisonnier depuis trois ans. Pour le convaincre de revenir cette année encore, la direction a mis la main au portefeuille. Il est payé 1 780 euros brut, 150 euros de plus que l'année dernière. Les saisonniers sont de plus en plus exigeants. Un casse-tête pour l'entreprise. Pour les attirer, elle sort le grand jeu et propose des primes. Quelque 250 euros de cooptation si un employé propose un candidat, 500 euros de prime de retour si un saisonnier revient d'une année sur l'autre, sans compter la hausse des salaires. Le groupe possède 41 campings. Ils doivent embaucher 2 400 saisonniers et le compte n'y est pas. Un service dégradé, incomplet dans le parc d'attraction Nigloland, c'est ce que l'on veut éviter à tout prix. Pour la première fois, la direction propose aux fidèles saisonniers un contrat en CDI. C'est le cas de Francis Tabaud. Il travaillait six mois dans l'année quand le parc était ouvert. Désormais, il est là même en hiver pour s'occuper de l'entretien des manèges. TF1 | Reportage L. Romanens, S. Iorgulescu, X. Boucher