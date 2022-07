Sakina Karchaoui : du foot de rue à l'Equipe de France

Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, l'influence de Sakina Karchaoui ne cesse de s'agrandir. Flash après flash, mais surtout match après match, elle s'est fait un nom. Aujourd'hui, des marques de cosmétiques misent sur son image, car c'est la joueuse française qui compte le plus d'abonnés sur Instagram, loin devant Amandine Henry et Wendy Renard. Sur ses publications, la joueuse du PSG affiche parfois son goût pour la mode et la beauté. Une coquetterie qui aujourd'hui fait sourire son frère aîné : "Sakina, à l'époque, c'était surtout basket - survête, les Barbies et tout ça, elle ne connaissait pas". Il se souvient surtout d'une surdouée du football de rue sur qui il veillait dans l'ombre. À l'époque, ses modèles étaient tous des footballeurs masculins, mais aujourd'hui, pour les joueuses en herbe, c'est elle la figure inspirante. Certaines ont déjà eu la chance de la rencontrer. Du haut de ses 26 ans, celle qu'on surnomme "Saki" rêve de remporter cette année le premier titre du football féminin français. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Deperrois