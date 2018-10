Salaires à Air France: vers une sortie de crise

Air France entame sa sortie de crise, huit mois après le début de la grève qui a coûté si cher à la compagnie aérienne. Ce vendredi 19 octobre, plus de 76% des syndicalistes ont accepté un accord sur les salaires proposé par la nouvelle direction, en place depuis le mois d'octobre. Celui-ci prévoit une hausse générale des salaires de 2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, et de 2 % au 1er janvier 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.