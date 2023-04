Salaires des intérimaires plafonnés : des maternités sous tension

Tiphaine Albin a le sourire. Son troisième enfant va naître dans trois semaines. Mais une incertitude demeure : où va-t-elle accoucher ? Sa maternité sera-t-elle ouverte ? Le planning de l'hôpital est complètement bouleversé à cause d'un manque d'anesthésiste. La mère de famille a donc dû trouver un plan B : une autre maternité à une heure de chez elle. Pourquoi l'hôpital de Mayenne tourne-t-il donc au ralenti ? La raison : la loi Rist qui limite les salaires des médecins remplaçants à 1 390 euros brut par garde de 24 heures, alors que cela pouvait atteindre 1 500, 2 000 voire 4 000 euros les 24 heures. Selon de nombreux médecins, cette nouvelle rémunération est trop faible. L'hôpital de Mayenne ne fonctionne qu'avec des anesthésistes intérimaires, désormais tentés par les cliniques privés. Aujourd'hui, la maternité et les urgences sont en péril. Les médecins intérimaires sont devenus indispensables à de nombreux hôpitaux. De 6 000, il y a dix ans, ils sont désormais plus de 10 000 dans l'Hexagone. TF1 | Reportage D. Sitbon, M. Stiti, A. Coulon