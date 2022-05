Salaires, retraites : les revendications du 1er mai

À Lille, à Rennes, à Marseille et partout en France, ils ont battu le pavé. C'est à Paris qu'ils étaient les plus nombreux à défiler, 24 000 personnes y ont manifesté cet après-midi selon le ministère de l'Intérieur. Huit jours après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée et six semaines avant les élections législatives, l'agenda politique reste dans toutes les têtes. "Le programme prévu par Monsieur Macron, à savoir la retraite à 65 ans, etc... fait que ce n'est pas un programme pour lequel je souscris", déclare un manifestant. "C'est un peu la rentrée sociale après le second tour qui en a abasourdi beaucoup", ajoute un autre. À leurs côtés, en ordre dispersé, les responsables de gauche qui tentent de conclure un accord pour les élections législatives. Une accolade a été remarqué, celle de Jean-Luc Mélenchon et d'Olivier Faure. Dans le cortège, les revendications sociales portent surtout sur les conditions de travail et le pouvoir d'achat. "Je travaille dans le monde de la santé. Les salaires ne sont pas assez hauts, les urgences sont en grève, il y a plein de services qui ferment parce qu'il n'y a plus de personnel", fait-on savoir. TF1 | Reportage. S. Bougriou, G. Vuitton, F. Litzler, A. Ponsar