Les salariés verront leurs fiches de paie augmenter en 2018

La fiche de paie qui arrivera d'ici quelques jours comportera du changement. Sa formule a été simplifiée. Normalement, le salaire net devrait connaître une augmentation en cette fin du mois de janvier, et cela, pour deux raisons. La suppression des cotisations sociales maladie et chômage. C'est l'une des mesures du gouvernement pour stimuler le pouvoir d'achat des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.