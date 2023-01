Salles de sports : entraînement à la carte

Dans ce club de sport, il y a deux salles avec deux ambiances. D'un côté, une séance un peu impersonnelle, animée par un entraîneur virtuel. De l'autre, Damien, coach sportif en chair et en os. Ici, l'abonnement coûte 30 euros par mois. À ce prix-là, les adhérents ont l'impression de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Après les années Covid, les salles de sport ont dû s'adapter aux règles sanitaires, mais aussi aux nouvelles demandes de leurs clients. Terminé les cours collectifs trop fréquentés, place à une offre ultra personnalisée. Depuis deux ans, le club de sport mise sur la technologie. Avant une séance, des machines intelligentes analysent votre corps et ciblent vos besoins spécifiques. Le prix de l'abonnement s'élève à 100 euros par mois. Le profil de la jeune femme est désormais enregistré dans une carte et peut ainsi se connecter aux différents appareils et automatiquement, il s'adapte à son état de forme du moment. Dans une autre salle low-cost, on mise aussi sur une offre personnalisée. Mais pour 20 euros par mois, le coach n'est présent qu'en ligne, sur une application. TF1 | Reportage J. Bagayoko, D. Pires