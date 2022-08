Salman Rushdie : nouvelles rassurantes sur son état de santé

Combinaison rayée et masque sur le visage, Hadi Matar entre dans la salle d'audience. Face aux juges, le suspect de l'attaque de Salman Rushdie ne prononce pas un mot. Par la voix de son avocat, il plaide non-coupable. On apprend ce dimanche matin que le jeune Américain, d'origine libanaise, avait préparé son agression. Avant la conférence où a été poignardé le romancier, il s'est procuré une invitation. Et il est arrivé dans la petite ville de Chautauqua un jour avant l'événement, sous une fausse identité. Dans le même temps, l'état de l'écrivain s'améliore. Lui qui était entre la vie et la mort, samedi, est sorti des soins d'urgence. Il a même prononcé quelques mots, comme le rapporte sur Twitter l'organisateur de la conférence, Michael Hill. Cette affirmation a également été confirmée par l'agent du romancier. Malgré cette amélioration, l'état de santé de Salman Rushdie reste préoccupant. L'auteur des versets sataniques a reçu une dizaine de coups de couteau. Il est blessé au foie et risque de perdre un œil. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Cherifi