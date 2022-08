Salman Rushdie : "Sur la voie du rétablissement"

Salman Rushdie est toujours hospitalisé, mais il va mieux. C'est ce que nous dit par mail son agent. "Il n'est plus sous respirateur, donc il est sur la voie du rétablissement. Cela va être long, car ses blessures sont graves. Mais son état s'améliore”, informe Andrew Wylie, agent de Salman Rushdie. Samedi 13 août, selon ce même agent, Salman Rushdie a été dans un état critique, blessé au foie et à l'œil après la dizaine de coups de couteau qu'il a reçue vendredi. Aujourd'hui, il a quitté le service de réanimation et il a même prononcé quelques mots. Dans un message, son fils se dit extrêmement soulagé. Dans le même temps au tribunal, l'agresseur présumé de l'écrivain comparaissait devant un juge. Avec une combinaison rayée et un masque sur le visage, Hadi Matar, âgé de 24 ans, n'a pas dit le moindre mot. Chiite, d'origine libanaise, le suspect est un admirateur de l'ayatollah Khomeini, celui qui, en 1989 avait lancé un appel à l'assassinat de Salman Rushdie. Hadi Matar s'était procuré une invitation pour la conférence de l'écrivain. Il était arrivé dans la ville de Chautauqua, un jour avant l'événement sous une fausse identité. "Il s'agissait d'une attaque ciblée, non provoquée et préméditée contre M. Rushdie”, selon Jason Schmidt, procureur du comté de Chautauqua. Hadi Matar a plaidé non coupable, le juge a ordonné sa détention. TF1 | Reportage N. Gandillot, D. De Araujo, S. Cherifi