Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron parmi les premiers arrivés

Le Salon de l'Agriculture a officiellement ouvert ses portes ce 23 février 2019. Un rendez-vous incontournable qui rassemble un millier d'exposants. Plus de 500 000 visiteurs y sont attendus et Emmanuel Macron figurait parmi les premiers arrivés. Comme chaque année, le président de la République se devait de déambuler dans les allées du Salon. Mais auparavant, il a innové cette année 2019 en prononçant un discours inaugural. Les agriculteurs, eux, n'ont pas manqué de lui faire part de leurs difficultés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.