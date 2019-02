Salon de l'Agriculture : l'événement agricole le plus important d'Europe

Le Salon de l'Agriculture réunit les passionnés du secteur. Cet événement se veut également être le plus important en matière agricole en Europe. Pour cette édition 2019, près de 4 000 animaux de 384 races différentes y sont présents. Outre les vaches, les moutons et les cochons, on peut y découvrir les ânes. Cupidon du Vern figure parmi les chouchous du Salon, car il est le plus beau représentant de la race baudet du Poitou. Ayant remporté plusieurs trophées, il fait la fierté de son éleveur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.