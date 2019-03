Salon de l'Agriculture : la mission sécurité dédiée aux gilets oranges

Les personnes en charge de la sécurité des animaux au Salon de l'Agriculture se démarquent du lot. Elles sont vêtues de gilets oranges et veillent à faire circuler les convois de vaches au beau milieu de la foule de visiteurs. Pour y parvenir, ces personnes agissent de manière stratégique et ordonnée. Généralement constitués de lycéens âgés d'à peine 20 ans, les gilets oranges doivent maîtriser le stress des animaux et des visiteurs. Ces jeunes connaissent d'ailleurs le caractère de chaque race de bovin. Ils doivent aussi s'imposer envers le public pour assurer l'ordre au Salon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.