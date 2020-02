Salon de l'agriculture : Benjamin de Grenier réalise son rêve d'enfant

En Gironde, Benjamin de Grenier et sa sœur ont repris l'exploitation familiale il y quatre ans. C'est la première fois que cet éleveur de 33 ans participe au Salon de l'agriculture et il s'y est rendu avec Jasper, un taureau pesant 1,7 tonne. Ce dernier est l’ambassadeur de la race bazadaise à cet événement. Après des mois de préparation, l'éleveur a fait une présentation de la race, un moment fort pour lui et son taureau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.