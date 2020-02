Salon de l'agriculture : Emmanuel Macron interpellé par des agriculteurs inquiets

C'est un marathon devenu tradition, des heures à déambuler dans les allées. Mais, la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture est avant tout une longue série d'échanges avec un monde agricole très inquiet. Le chef de l'État a été interpellé par des agriculteurs inquiets. Ils étaient surtout préoccupés par les nouvelles restrictions des pesticides et sur ce que peut leur apporter la loi Alimentation en terme de rémunération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.