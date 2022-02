Salon de l'agriculture : Emmanuel Macron promet un plan d'aides

Malgré le traditionnel découpage de ruban, c'est un Salon qui ne ressemble à aucun autre. Accaparé par la crise ukrainienne, Emmanuel Macron a passé à peine deux heures sur place. En effet, pas de déambulation dans les allées comme c'est la coutume. Il a toutefois adressé ce message aux agriculteurs : "cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables". Les conséquences seront palpables sur le monde agricole et ses filières, avec un impact direct sur les prix ainsi que l'approvisionnement en matière première. Un président inquiet... et ses craintes et angoisses se ressentent chez tous les professionnels rencontrés ce samedi. Hormis les prix du gaz qui s'affolent, pourtant indispensable pour leurs exploitations, les agriculteurs redoutent aussi la hausse des tarifs des céréales. Elles proviennent en partie d'Ukraine et nourrissent leurs bétails. Arrivé à 7h et reparti vers 9h avant l'ouverture au public, le président a passé le relais à son Premier ministre. De retour à l'Elysée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec les présidents de Géorgie et de Moldavie. Il doit également cet après-midi présidé un nouveau conseil de défense. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Tassin