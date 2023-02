Salon de l'agriculture : le grand jour !

Pour les plus motivés, il a fallu mettre son réveil tôt pour se frayer un chemin dans les allées bondées de la plus grande ferme de France. Jour un, le salon de l'agriculture attire les plus grands et surtout les plus petits. Plaisir des visiteurs et fierté des agriculteurs. Pour certains, il s'agit cette année de leur premier salon. Et dans cette foule du premier jour, nous avons trouvé un invité encore plus matinal. La traditionnelle venue du président de la République. Bain de foule, selfie et dégustation de produits locaux sont au programme. Emmanuel Macron appelle notamment la grande distribution à faire des efforts pour que les producteurs soient mieux rémunérés. Un marathon de plusieurs heures un peu chahuté. Sans surprise, le débat sur les retraites agite plusieurs échanges. Conversation très animée aussi avec un militant écologiste. Emmanuel Macron est protégé à chaque fois par un important service d'ordre. Des tensions que le président préfère minimiser. "L'ambiance est bonne", lance-t-il. Une ambiance que les visiteurs vont pouvoir découvrir une semaine encore. Tous les animaux sont en place pour accueillir le maximum de public. TF1 | Reportage M. Chantrait, C. Diwo, H. Pondy Niaga