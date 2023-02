Salon de l’Agriculture : le grand jour !

La plus grande ferme de l'Hexagone est officiellement ouverte. Parmi les premiers visiteurs, il y a Sabrina et son fils Hugo, hypnotisé par les moutons. "C'est la grande première pour le petit dernier. Il adore les animaux, donc je pense qu'il a passé une très bonne journée", explique la mère de famille. Cela tombe bien, plus de 4 000 animaux sont présents cette année. Des cochons, des moutons, des taureaux... il ne manque que les volailles pour cause de grippe aviaire. Ce sont des bêtes réparties sur plus de quatre hectares. Un conseil avant de rentrer : mieux vaut se munir d'un plan. Des visiteurs se perdent, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. En à peine une heure, les allées sont déjà bondées. Du jamais-vu pour Laurie, c'est son tout premier salon en tant qu'éleveuse. "On est fiers de montrer notre travail", confie-t-elle. Par ailleurs, les jeunes sont émerveillés devant chaque animal. Pour certains visiteurs, en revanche, la priorité est tout autre : "déguster de bons produits français et locaux. Et puis, passer un bon moment". TF1 | Reportage C. Diwo, P. Marcellin, J. Clouzeau