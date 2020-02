Salon de l'agriculture : le match des régions

Le 57ème Salon de l'agriculture s'est ouvert le samedi 22 février. Cet évènement est incontournable pour les agriculteurs, mais aussi pour les producteurs. Avec douze mille produits proposés dans une quinzaine de restaurants, la plus grande ferme de l'Hexagone est pour eux une vitrine exceptionnelle où toutes les régions sont représentées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.