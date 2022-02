Salon de l'Agriculture : Neige, la vache star de l'édition 2022

Quand une vache devient une star. neige, quatre ans, une belle bête de 650 kilos. On dit ici qu’elle ne porte du blanc que là où les flocons peuvent l’atteindre. Des critères esthétiques qui font de cette vache l’égérie du prochain Salon international de l’agriculture. Accompagnée de son éleveur, Philippe Missillier, Neige représentera une race rustique, l’Abondance. Tête d’affiche pour la première fois à Paris. À 1580 mètres d'altitude, nous sommes ici dans le massif des Aravis, au pays du Reblochon. Dans cette ferme familiale, la production de fromage bat son plein cet hiver. Une activité essentielle à l’économie du territoire. Le village du Grand-Bornand compte 42 exploitations agricoles, 2 000 habitants et autant de vaches. Après leur journée de ski, ces deux familles, originaires de Normandie, ont encore de l’énergie pour une visite à la ferme. À La Clusaz, ces vacanciers recherchent l’authenticité. Marie-Louise Donzel a un argument infaillible : son Reblochon. Ce morceau de patrimoine, l’éleveuse haut-savoyarde aime le transmettre. Dans deux semaines, les Alpes seront plus que jamais à l’honneur du Salon international de l’agriculture. T F1 | Reportage Y. Matisse