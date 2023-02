Salon de l'agriculture : on mange gratis !

Cure-dent à la main, ils scrutent chaque stand comme investis d’une mission, celle de goûter à un maximum de produits gratuitement bien sûr. Au risque de frôler la crise de foie, certains visiteurs ne cachent pas leur motivation. À ce petit jeu, Jean-Pierre, venu de Nantes, fait office de spécialiste. Pour cela, il a sa méthode en trois actes. D'abord, repérer le stand, s’en approcher comme si de rien était, et très vite s'intéresser à la région du commerçant. C’est une parole d’expert, il n’y a rien de mieux pour briser la glace et se faire offrir un petit verre. Pour rentabiliser coûte que coûte les 16 euros déboursés pour entrer. Certains n’hésitent pas à faire quelques mélanges hasardeux, peu importe tant que c’est gratuit. On vous avait prévenu, face à tant d'appétit, les exposants doivent rester très vigilants. “ Faire goûter les produits certes. Parce qu’on est en dégustation libre, on n’a pas le droit de dire non aux gens. Mais par contre de savoir là, stop, ce n’est pas la cantine. On peut goûter un petit morceau de chaque, mais ne viens pas goûter dix fois le jambon”, a expliqué l’un d’entre eux. C’est la seule façon pour lui de gérer les stocks, alors que le salon ne se termine que dans sept jours. TF1 | Reportage C. Diwo, V. Hakala, J. Clouzeau