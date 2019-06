Salon du Bourget : le grand public à la conquête de l'espace

L'espace pour tous ! Tel est l'objectif commun des exposants dans les allées du Bourget. Pour le concrétiser des dizaines d'innovations sont faites par les start-ups et les grands groupes chaque année. Leurs recherches visent à réduire les coûts pour accélérer la conquête de l'espace. L'Europe et les États-Unis, par exemple, travaillent à la création d'un village sur la lune. Ils envisagent même de poser les pieds sur Mars un jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.