Salon du Made in France : l’innovation bleu-blanc-rouge

Quel est donc ce drôle d’engin ? Sa silhouette rappelle celle d’une 2CV. C’est pourtant bien une caravane. Inspiré des modèles américains, celui-ci est fabriqué dans la région d’Albi. Il se vend 16 000 euros et pour ce prix, le coffre réserve quelques surprises. Remplir le frigo, peut-être avec du Roquefort, du moutarde, du saucisson bourguignon. Et pour ceux qui préfèrent le sucré, ce fabricant de la Loire propose 24 goûts de pâte à tartiner différents, 6 euros le pot de 280 grammes. Le plus vendu, ce mélange de chocolat, de noisette et de crêpe dentelle. Mais attention aux caries. En vacances, c’est bien connu, certains ont tendance à se laisser aller. Heureusement, les plus fainéants peuvent utiliser cette drôle de brosse à dents. Seulement dix secondes, à peine le temps de s’habituer aux vibrations. Le “made in France”, c’est donc des innovations dans tous les domaines. Qui aurait cru pouvoir jouer à la pétanque dans son salon ? Cette société lyonnaise a inventé le jeu de boules miniatures. Un bon moyen pour jouer à la pétanque même en hiver. S’adapter à toutes les saisons en faisant des choix culottés. Voilà ce qui pourrait expliquer le succès du “made in France”. T F1 | Reportage J. Cressens, R. Reverdy