Salon Kidexpo : les jouets des années 80 remis au goût du jour

Cette question concerne presque tous les parents : quels jouets nos enfants vont-ils commander au père Noël en décembre prochain ? La réponse se trouve peut-être dans les allées du salon Kidexpo, qui se tient justement ce 3 et 4 novembre 2018 à Paris. En effet, le choix est large dans cet évènement et vous pourrez aussi y essayer les nouvelles tendances ou retrouver les jouets vintages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.