Salon : le marathon d’Emmanuel Macron

Il est impossible de démarrer une tournée au Salon sans saluer son égérie. Cette année, elle s'appelle, Ovalie et avec le président, elle ne fait pas forcément de manières. Après une visite l'année dernière, écourtée à cause de la guerre en Ukraine, le président a bien l'intention de prendre son temps avec des déambulations dans les allées, des selfies et des poignées de main. Le public, lui, est surpris et curieux de l'apercevoir. Au programme : des discussions animées et parfois houleuses avec les agriculteurs. Hausse des prix, concurrence, les préoccupations sont nombreuses. À trois jours de la fin des négociations entre la grande distribution et des producteurs, le président souhaite un effort des distributeurs. Les producteurs demandent désormais du concret. La réforme des retraites s'est aussi invitée sans surprise durant la visite. Macron est interpellé avec des manifestants très rapidement évacués. Mais la journée est loin d'être terminée et les dégustations de fromages ne font que commencer. TF1 | Reportage M. Chantrait, B. Augey, N. El Hammouchi, M. Karmann