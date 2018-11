Salon Made in France: des couches "frenchy" et garanties écologiques

Parmi les quatre milliards et demi de couches vendues par année dans le pays, 100 millions sont de fabrication française. Respectueuses de l'environnement, ces couches "Made in France" sont biodégradables à 60%. Les matières premières sont non toxiques et le produit fini s'avère être plus sain pour la peau du bébé. La clientèle française est d'ores et déjà conquise par ces produits et l'activité tend à s'élargir à l'international. D'ici 2019, la production pourrait sans doute doubler. Cette entreprise vosgienne est présente au salon Made in France qui se tient le 10 et le 11 novembre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.