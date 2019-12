Samoa : une campagne de vaccination pour lutter contre l'épidémie de rougeole

À cause d'une épidémie de rougeole qui sévit dans les îles Samoa, l'archipel est entré dans une sorte de quarantaine. Depuis la mi-octobre, 63 personnes ont déjà été tuées, dont 55 enfants de moins de quatre ans. Pour éradiquer la maladie et faire passer le taux de vaccination de 30 à 90%, les autorités mènent un porte-à-porte sanitaire de deux jours. Ils luttent également contre des campagnes anti-vaccination sur les réseaux sociaux, qui font des ravages dans la population. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.