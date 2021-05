SAMU : votre mobile peut sauver des vies

Un homme est en arrêt cardiaque. Au bout du fil, le SAMU qui désormais a l'image filmée par un témoin et cela change tout. L'urgentiste voit la scène et prodigue les bons gestes. Autre appel filmé par le témoin d'un accident de la route, une femme est renversée par une voiture qui a pris la fuite. Grâce à la vidéo, le médecin va envoyer les secours adaptés. Pas besoin de réanimateur, ce sera les pompiers. "La personne qui est au téléphone, avec l'émotion, a du mal à préciser le contexte et les blessures qui sont apparents de la victime. Du coup, la vidéo aide à voir précisément ce qui se passe", explique Dr Djamila Rerbal, médecin urgentiste à Lyon. On appelle cela les yeux du SAMU. Des appels en visio déclenchés à distance grâce à une application lorsque vous composez le 15. Mais ce n'est pas toujours utile. Sur mille appels par jour au SAMU de Lyon, la vidéo est déclenchée cinq fois en moyenne pour lever le doute, comme lorsqu'au bout du fil des parents affolés. La vidéo devrait bientôt arriver dans tous les SAMU de France.